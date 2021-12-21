Başkan Atay, öğrencilerin yol talebini yerine getirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencileri, Efeler Belediyesi'ne dilekçe ile başvuru yaparak okul yollarının yapılmasını talep etti. Talep üzerine Başkan Atay'ın talimatıyla harekete geçen Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce çukurlukların olduğu söz konusu toprak yolda çalışmalarını tamamladı. Asfalt serim işlerinin de yapılacağı yolun, bu işlemin ardından daha konforlu bir hale getirileceği bildirildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilkokul öğrencilerinin davranışları için her birine teşekkür mektubu yazarak, çeşitli hediyeler gönderdi. Mektubunda kendisine iletilen dilekçeleri dikkatle okuduğunu kaydeden Başkan Atay, öğrencileri, Adnan Menderes ve Girne mahallelerinde açılan Kitap Kafeler ve Kemer Mahallesi'nde açılan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı görmeye davet etti.

Efeders Online Eğitim Projesi'yle de ilgili bilgiler veren Başkan Mehmet Fatih Atay, mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Yaşadığın yerin daha güzel olması için ortaya koyduğun bu sorumlu davranıştan ötürü seni kutluyorum. Senin gibi duyarlı bir evlat yetiştirdikleri için ailene, bilinçli vatandaşlar yetiştirdikleri için de öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve insanlık için nice güzellikleri hayata geçireceğine inanıyorum. Eğitim yaşamının başarılarla dolu olması dileğiyle.”

İlkokul öğrencileri ise hem okul yollarının yapıldığı için hem de aldıkları anlamlı mektup ve hediyeler için Başkan Atay'a teşekkür etti.