Başkan Atay, “Onur ve gururunu yaşıyoruz”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde kutlama mesajı yayınladı.

Tarihin akışını değiştiren, dünyanın en büyük destanlarından Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünün onur ve gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Atay şu ifadeleri kullandı;

“Birlik ve beraberliği ile tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden gelen milletimiz, canından çok sevdiği kutsal vatan toprağını korumak için bundan tam 108 yıl önce bugün, dünya tarihinden asla silinmeyecek bir zafere imza atmıştır. Çanakkale Zaferi, bir ulusun yeniden doğuşu, kendini yenilmez sanan emperyalist güçlerin hezimete uğratıldığı, azmin, çalışkanlığın ve yiğitliğin, teknolojik silahlara üstün geldiği bir zaferdir. Çanakkale Zaferi, büyük ulusumuzun vatan ve bayrak sevgisiyle din, dil, ırk fark etmeksizin yedi düveli dize getirdiği kahramanlık destanının adıdır. Çanakkale; askerine “Taarruzu değil, ölmeyi” emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden yüz binlerce şehidimizin ve gazilerimizin yanı sıra, onların yanında mücadeleye destek veren ninelerimizin, analarımızın, topyekûn vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın, azmin, taktik ve zekânın zaferidir. Şehitlerimizin, dünyada emsali görülmemiş şanlı mücadeleleri ile bizlere bıraktıkları bu vatan toprakları ve değerlere ilk günkü azim, inanç ve kararlılıkla sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutlarken, 18 Mart Şehitler Günü'nde bizlere bu toprakları vatan kılan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz gazi ve şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum”