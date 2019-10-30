Başkan Atay; “Pazaryerinde tartı koymak zorunlu uygulama”

Fatih Atay, pazaryerlerinde halkın aldığı ürünleri kontrol etmesi amacıyla konulan elektronik tartının yasalarla zorunlu kılınan bir uygulama olduğunu açıkladı.

Göreve geldiği andan itibaren pazarcı esnafının yanında olduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı Atay, MHP İlçe Başkanı ve yöneticilerinin yaptığı açıklamalarda haksız eleştiri ve yanlışlıklar bulunduğuna işaret etti.

Başkan Atay, pazarcı esnafına duydukları güveni dile getirirken, “Göreve gelir gelmez pazaryerlerinden alınan yer tahsis ücretlerini yüzde 50 indirdik. Bu indirimle esnafımıza destek olduk. Bununla da kalmadık, esnafımızdan alınan dilekçe paralarını da 120 liradan 60 liraya düşürdük. Pazarcı esnafımızın ucuz ve güvenilir biçimde halkla buluşması için yasalarla bize verilen kontrolleri de yapmak zorundayız. Halktan da bu yönde gelen talepler vardı. Bunun yanı sıra; tartı konusunda da yasaların bize zorunlu kıldığı uygulamayı gerçekleştiriyoruz” dedi.