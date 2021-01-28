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Başkan Atay, proje inşaat alanlarını denetledi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz yıl Aralık ayında temeli atılan Otizm Yaşam Merkezi ile yapımına başlanan Tarımsal Ürün Fabrikası’nın inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz yıl Aralık ayında temeli atılan Otizm Yaşam Merkezi ile yapımına başlanan Tarımsal Ürün Fabrikası'nın inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.


Efeler Belediyesi tarafından otizmli bireyler için Yedieylül Mahallesi'nde inşasına başlanan Otizm Yaşam Merkezi ile ilçedeki 400 otizmli bireyin eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanması sağlanırken, Tepecik Mahallesi'nde yapımına başlanan Çok Amaçlı Üretim Tesisi olan Tarımsal Ürün Fabrikası ile kentin yöresel ürünleri Efelerli kadın çalışanların ellerinde şekillenecek; böylece hem kadın istihdamına katkı sağlanacak hem de kentin tarımsal ürünleri değer kazanacak. Tarımsal Ürün Fabrikası ile Otizm Yaşam Merkezi'nin inşaat alanlarında incelemelerde bulunan Atay, işçilere kolaylıklar dileyerek, bu iki önemli merkezin en kısa sürede yapımının tamamlanıp, Efeler halkı ile buluşacağını söyledi.

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