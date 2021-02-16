Başkan Atay, Şevketiyeliler ile buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Şevketiye Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi. Şevketiye Mahalle Muhtarlığında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atay, Efeler Belediyesince yenilenen muhtarlık yanındaki kapalı alanda incelemelerde bulundu.

Mahalle Muhtarlığı içindeki bu alanı, Şevketiyelilerin ekonomik kazanç elde edebilecekleri modern bir merkeze dönüştürmek istediğini belirten Başkan Atay, şöyle konuştu: “Şevketiye Mahallesi'nin var olan bir güzelliğini, mahalle sakinlerinin de yararlanabileceği bir şekle dönüştürmek istiyorum. Buraya gelen insanlara ‘Ne kadar güzel bir yer olmuş' dedirtmemiz gerekiyor ki tekrar gelmelerini sağlayabilelim. Daha modern, marka kent olabilecek yerlere ihtiyacımız var. Kültür merkezleri gibi; etkinlikler yapabileceğimiz, kadınların çeşitli konularda kurs alabilecekleri ve ürettikleri ürünleri satabilecekleri, dolayısıyla mahalle halkının ekonomik gelir elde edebilecekleri bir yer oluşturmak istiyoruz”