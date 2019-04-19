Başkan Atay sokak kütüphanesini yerinde inceledi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Malazgirt Meydanı Yörük Ali Efe Parkı'na yapılan Sokak Kütüphanesi'ni yerinde inceledi.

Malazgirt Meydanı Yörük Ali Efe Parkı'na yapılan Sokak Kütüphanesi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Efeler Belediyesi imkanlarıyla yapılan Sokak Kütüphanesi'ni yerinde inceleyen Başkan Atay, sokak kütüphanesinden temin ettikleri kitapları okuyan çocuklarla da bir araya geldi ve sohbet etti. M. Fatih Atay çocuklara, kitap okuma alışkanlığı edinmenin, kişisel gelişime olan olumlu katkısından bahsetti. Sokak Kütüphanesi'nin Efeler'e ve insana doğru bir yatırım olduğunu belirten Atay, bir çok parka sokak kütüphanesini yapacağını, Efeler'de yaşayan çocukların aydın bir geleceğe sahip olabilmeleri için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Parktaki vatandaşlarla da sohbet eden Atay, vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinledi. Girne Mahalle sakinlerinin yol konusundaki şikayetlerini alan Atay, en kısa sürede mahallede çalışmaların yapılacağını, Efeler'in yaşam standartını daha da arttıracağını mahalleli ile paylaştı.