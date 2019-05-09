İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Atay, Suna - İnan Kıraç Müzesi'ni ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı M.

Fatih Atay, Antalya Programı dahilinde Kaleiçi'nde bulunan Suna-İnan Kıraç Müzesi'ni ziyaret etti.


Ziyarette Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sibel Erbaş, Fen İşleri Müdürü Salih Eğerci ve İmar İşleri Müdürü Burçak Altun Atay'a eşlik etti.


Efeler Belediye Başkanı Atay, detaylı olarak gezdiği Suna - İnan Kıraç Müzesi'nden oldukça etkilenirken, müzedeki ziyaretçi defterine izlenimlerini yazdı. Yazdığı yazıda Atay, şu sözlere değindi;


“ Bu güzel eseri halkımıza armağan eden Sayın Suna ve İnan Kıraç'a çok teşekkür ediyorum. Aydın - Efeler Belediye Başkanı olarak bu eserden esinlenerek, Efelere benzer eserler oluşturmak için çalışacağım, yapacağım. Bize yardımcı olan personel arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.