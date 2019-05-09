Başkan Atay, Suna - İnan Kıraç Müzesi'ni ziyaret etti

Fatih Atay, Antalya Programı dahilinde Kaleiçi'nde bulunan Suna-İnan Kıraç Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sibel Erbaş, Fen İşleri Müdürü Salih Eğerci ve İmar İşleri Müdürü Burçak Altun Atay'a eşlik etti.

Efeler Belediye Başkanı Atay, detaylı olarak gezdiği Suna - İnan Kıraç Müzesi'nden oldukça etkilenirken, müzedeki ziyaretçi defterine izlenimlerini yazdı. Yazdığı yazıda Atay, şu sözlere değindi;

“ Bu güzel eseri halkımıza armağan eden Sayın Suna ve İnan Kıraç'a çok teşekkür ediyorum. Aydın - Efeler Belediye Başkanı olarak bu eserden esinlenerek, Efelere benzer eserler oluşturmak için çalışacağım, yapacağım. Bize yardımcı olan personel arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim”