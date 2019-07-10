Başkan Atay, üretici pazarında

Fatih Atay, üretici pazarında pazarcı, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Adaylık döneminde esnafın ve pazarcının talep ve isteklerini hassasiyet ile dinleyip dikkate alan Başkan Atay, ilk olarak seçim zamanında vaat ettiği ‘pazarcının işgaliyesine yüzde 50 indirim' uygulamasını hayata geçirmişti. Göreve geldiği zamandan bu yana vatandaşla mahallelerde, esnaf ve pazarcıyla çarşıda – pazarda bir araya gelip çözüm üretmeye devam ediyor.

Fatih Atay son olarak Tabakhane Deresi kenarında salı günleri kurulan Üretici (Köylü) Pazarı'nda hem pazarcıyla hem vatandaşla bir araya geldi. Tarladan direkt vatandaşla pazarda buluşan Başkan Atay, tezgâhları tek tek gezerek talep ve önerileri dinledi. Pazarcının pazar yerini Tabakhane Deresi'nin kenarına kurulmasından dolayı oluşan kirlilik ile ilgili sıkıntıları anlatması üzerine Fatih Atay, Temizlik İşleri Birim yetkililerine talimat vererek sıkıntının bir an önce giderileceğini dile getirdi. Pazarın fiziki yapısının sıkıntılı olmasından dolayı rahatsızlık duyan Başkan Atay, bu konu ile ilgili de Fen İşleri Birimi'ne talimat vererek pazarcının yüzünü güldürdü.

Pazarda yoğun ilgi ve olumlu tepkiler ile karşılaşan Başkan Atay, vatandaşların yapılan hizmetler ile ilgili memnuniyetini ve mahallelerindeki sıkıntılarını da dile getirmesi üzerine, “Elimizden geldiğince ve şartlar müsaade ettikçe sizlere en iyi hizmeti sunabilmek adına canla başla çalıştığımıza emin olabilirsiniz. Efelerin acilen ihtiyaç duyduğu hizmetlerin emin olun farkındayız. Fakat şartlar diyoruz ya bütçe el verdiğince, elimizde kısıtlı kalan bu bütçe ile elimizden geldiğince her şeyi sizler için yapacağız. Belediye sizin, belediye hepimizin belediyesi. Ben buraya geleceğim, sizleri ziyaret edip dinleyeceğim ki sürekli yerini başka soruna bırakan problemlerimizi kısa sürede halledebilelim.” dedi.

Pazarcıyla bir araya gelen Başkan Atay, talepleri dinlerken alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.