Başkan Atay ve beraberindeki heyet, kardeş şehir Güzelyurt'ta incelemelerde bulundu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi'nin Kıbrıs'taki kardeş şehri Güzelyurt Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi, Efeler'den gönderilen enginarların dikildiği arazileri gezdi.

Efeler Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeş şehri Güzelyurt Belediyesi'nin ortak olduğu kadın istihdamına ve tarımsal üretime katkı sağlayacak proje çerçevesinde Güzelyurt'a giden Başkan Atay'a Efeler Belediyesi meclis üyeleri de eşlik etti. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ı makamında ziyaret eden Başkan Mehmet Fatih Atay ile beraberindeki heyet, daha sonra yavru vatana gönderilen enginar fidelerinin yetiştirildiği araziye gitti.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ortaklığında düzenlenen proje yarışmasında, Efeler Belediyesi'nin ‘Efeler'den Güzelyurt'a Uzanan Enginarın Yolcuğu' adlı projesi ilk 9 proje arasına seçilmiş, hibe almaya hak kazanmıştı. Fabrika için gerekli olan makineler ile kardeş şehrin topraklarında yetişecek enginar fideleri Efeler'den Güzelyurt'a gönderilmişti. Hazırlıkların hızla tamamlandığı tarımsal üretim fabrikasında işlenecek olan enginar fideleri, Güzelyurt topraklarında hayat bulmuştu. Proje dahilinde Güzelyurt'a yaptıkları ziyarette enginarları yerinde inceleyen Başkan Atay, Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nın aynısının küçük ölçekli olanının Güzelyurt'ta hayat bulacağı için mutlu olduklarını dile getirdi.

“İncirle ilgili de bir çalışma gerçekleştireceğiz”

Başkan Atay, “Bu birlikte ilk projemiz. Bundan sonra kara incirle ilgili bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu bölgedeki kara incirin de yerleşik bir şekilde ürün haline gelmesini sağlayacağız. Burada Efeler Belediyesi'nde dört siyasi partinin meclis üyeleri var. Bu projemiz tüm siyasi parti meclis üyelerimizin oy birliği ile meclisimizden geçti. Bu nedenle buraya katılan ve gelemeyen meclis üyesi arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Biz doğru olan birliktelikle zenginleşeceğimiz, ürün yelpazemizi genişleteceğimiz, katma değer yaratacağımız, kadınların istihdam edileceği projelerin hepsinde varız ve birlikte olmaya da devam edeceğiz. Umarım başka projelerde de birlikte olarak Güzelyurt'un kalkınmasına, yurttaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı yapabiliriz. Bizi ağırladığınız ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz, projemiz yeniden hayırlı olsun” diye konuştu.

“Efeler'de gördüklerimizin heyecanını Güzelyurt'a yansıtıyoruz”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise “Kendi üretimiyle büyüme arzusunda olan bir kentin belediye başkanı olarak Efeler Belediyesi'yle müşterek ‘Efeler'den Güzelyurt'a Enginar'ın Yolculuğu' projesini birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Efeler Belediyesi ile birlikte enginara yolculuk noktasında buradaki suyun ve tarımın iyileştirilmesi ve en önemlisi kadın istihdamını artırma noktasındaki bu projede buluşuyoruz. Bu yıl deneme amaçlı gerçekleştirdiğimiz bu uygulamada Efeler'den gelen enginarlarımız ekime geçirilmiş ve bundan sonraki süreçte de mart ayında bunun hasadıyla birlikte, paketlenmesi ve satışa dönüşmesini sağlamış olacağız. Efeler'de gerçekleşen enginar fabrikasında gördüklerimizin heyecanını buraya yansıtmak istiyoruz. Bu istek ve inanç doğrultusunda inanıyorum ki Güzelyurt'la Efeler Belediyesi'nin kurmuş olduğu kardeş şehir ilişkilerini zenginleştireceğiz. Bu vesileyle başta Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay, meclis üyeleri ve Efelerli vatandaşlara yürekten teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.