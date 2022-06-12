Başkan Atay yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede etkili olan yoğun yağış nedeniyle zarar gören mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip, belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Atay'ın talimatıyla harekete geçen Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun yağışın etkili olduğu ilk andan itibaren tüm mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleri ile kapanan yolları açarken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yıkılan ağaçları kaldırıp, tehlike oluşturan ağaçlarla ilgili de önlemlerini aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ise evleri su basan vatandaşların yardımına koşarak, giderleri açtı, suların tahliye edilmesini sağladı.

Başkan Atay da seferber olan belediye ekiplerinin çalışmalarını inceleyip, sel mağduru vatandaşlarla buluştu. Kızılcaköy, Savrandere, Baltaköy, Yeniköy, Armutlu ve Emirdoğan gibi mahallelerdeki çalışmaları inceleyen Başkan Atay, bu mahallelerdeki vatandaşlarla da bir araya gelip, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Afetin yaşandığı ilk andan itibaren tüm ekiplerin sahada hızla çalışmalarını sürdürdüğümü ifade eden Başkan Mehmet Fatih Atay, hayatın kısa sürede normale dönmesi için Efeler Belediyesi olarak sel mağduru tüm vatandaşların yanlarında olduklarını vurguladı.