Başkan Atay: "Yanınızdayız"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Deprem; Gaziantep, Adana, Hatay ve Osmaniye başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Afet nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Konuyla ilgili bir mesaj yayımlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilimizde can kayıplarına neden olan deprem hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın da en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum. İhtiyaç duyulması halinde Efeler Belediyesi; tüm araç, teçhizat ve personeli ile depremzedelerin yanında olacaktır. Yaraların sarılması için var gücümüzle çalışacağız” dedi.