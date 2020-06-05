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Başkan Atay yenilenen sokakta esnafı ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı M.

Fatih Atay, yeni düzenleme yapılan 1905 Sokak'ta denetimde ve esnaf ziyaretinde bulundu. Sokağın yeni halini teftiş eden Başkan Atay'a esnaf yoğun ilgi gösterdi.


Korona virüs salgınında sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni düzenleme yapılan 1905 Sokak, normalleşme döneminin başlaması ve kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle faaliyete girdi. Kazım Karabekir Caddesine (Sevgi Yolu) bağlanan, işletmelerinin çoğunluğunu kafe ve eğlence mekanlarının oluşturduğu sokakta Fatih Atay, esnafı ziyaret etti. Yapılan düzenleme ile ilgili olumlu tepkiler alan Başkan Atay, esnafa ‘hayırlı işler' temennisinde bulundu.


Başkan Atay, daha sonra kendisine eşlik eden birim müdürleri ile birlikte 1913 Sokakı da ziyaret etti. Burada talepleri dinleyen Başkan Atay, sokaklarına yeni düzenleme yapılmasını isteyen esnafa “Kendi aranızda bir heyet oluşturup belediyemize gelin nasıl bir düzenleme istiyorsanız hep birlikte konuşup ortak bir karar alarak çalışmalar yapalım” dedi.

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