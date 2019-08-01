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Başkan Atay yol çalışmalarını denetledi

Efeler Belediye Başkanı M.

Fatih Atay, Hasanefendi Mahallesi yol bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.


20 gün önce onarım çalışmaları başlayan Hasanefendi Mahallesi, yeni sokaklarına kavuşacak. Geçtiğimiz hafta çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların sonuna yaklaştı. Çalışmaların neredeyse tamamlandığı mahallede iki sokakta daha parke döşemesi yapılmasının ardından, yollar hizmete girecek.


Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Atay, çalışmaların kısa sürede bitmesi için ekiplere talimat verdi. Ayrıca mahallede bulunan, Fuat Şahin Erlaçin parkı ile ilgili peyzaj çalışmalarının başlatılması için gerekli ekipler bilgilendirildi.


Mahalle esnafının önerilerini dinleyip, vatandaşla çay içen Fatih Atay, talepleri olduğu zaman anında çözüme kavuşturulacağının sözünü verdi.

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