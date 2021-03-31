Başkan Atay yol çalışmalarını yerinde inceledi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından taş döşeme çalışmaları devam eden Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi Münir Özkul Sokak'ta incelemelerde bulundu.

Münir Özkul Sokak'taki esnafın yol yenileme talebini değerlendiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek, söz konusu sokakta yenileme çalışmalarını başlattı. 100 metre uzunluğundaki Münir Özkul Sokak'ta taş döşeme işine devam eden ekiplerin çalışmaları ile sokak esnafı yeni bir kaldırıma da kavuştu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını ziyaret ederek, sokakta incelemelerde bulundu. Sokak esnafı Başkan Atay'a, "Talebimizi kısa zamanda gerçekleştirerek, hızlıca çalışmaları başlattınız. Sayenizde hizmet verdiğimiz sokak yepyeni, modern bir görünüme kavuşacak” diyerek teşekkürlerini iletti. Çalışmalar tamamlandıktan sonra, taş döşeme kenarlarına yaklaşık bir buçuk metre aralıklarla uygulanan ışıklandırma çalışmaları ile Münir Özkul Sokak'ın ışıl ışıl, modern bir görünüme sahip olacağını söyleyen Atay, yenileme çalışmalarının iş yerlerine zarar vermeden ve esnafı mağdur etmeden, titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.