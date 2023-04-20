Başkan Atay'dan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“Geçmişte istiklalimizi sağlayıp, istikbalimizi yeşerten Yüce Meclis, bundan sonra da ülkemizin umut kaynağı olarak yarınlarımızı parlak kılmaya ve güçlendirmeye devam edecektir” sözleri ile mesajına başlayan Başkan Atay, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde demokrasi ve bağımsızlığın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıl dönümüne ulaşmış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram 23 Nisan, dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Gazi Paşa 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz' sözleriyle çocuklarımızın geleceğimizin mimarı ve umudu olduğunu vurgulamıştır. Bizler de Atatürk'ün bizlere verdiği bu değerli öğütler ışığında Efeler Belediyesi olarak hizmete açtığımız üç gündüz bakımevi, on bir kitap kafe, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı gibi projelerimizle çocuklarımızın gelişimini destekliyor, geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğimizin simgesi çocuklarımız, sizler gurur duyulacak bir milletin evlatları olarak geçmişten aldığınız güçle geleceğimizi şekillendirecek, daha güzel yarınlar inşa edeceksiniz. Bu meyanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduğumuz bu özel günde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı en içten duygularımla kutluyor, başta Efelerli hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yürek dolusu sevgiler sunuyorum” ifadelerini kullandı.