Başkan Atay'dan 29 Ekim mesajı

Fatih Atay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Fatih Atay, Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimiz, yüzyıllık tarihsel ve kültürel miras ile ilelebet sürecek bir gelecek oluşturmuştur. Ülkemizde cumhuriyet kavramı ve onun somut ifadesi olan 29 Ekim'i, 97 yıl önceki heyecanla kutlama ve onu yüceltme çabası bizimle ilelebet yaşayacaktır. Cumhuriyet; bizim için 97. yılında da geleceğe dair büyük umutlar yaratmaya devam edecek, küllerinden doğan bu millet için 100. yılında demokrasi ile taçlandırdığı önemli bir milat ve önemli bir miras olmayı da sürdürecektir. Kurucu önderimizin büyük kararlılığı ve halkımızın büyük direnişi sonucu kurulmuş cumhuriyetimizi bu milletin her ferdinin aynı kararlılıkla koruyup geliştireceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değildir, bizi birbirimize bağlayan, bizi bir arada tutan yaşamımızın her alanını umutla ören bir idealdir. Tam da bu nedenle, bu ideallerin somutlaştığı yer olarak Cumhuriyet değerleriyle harmanlanmış modern bir Efeler'i cumhuriyetin ikinci yüzyılı için yeniden inşa etmek üzere canla başla çalışacağım. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliği ve Türk milletinin yüksek fedakarlığıyla kurulan Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyor, Cumhuriyeti bize miras bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk'e, yol arkadaşlarına ve Türk milletine şükranlarımızı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın demokrasi”