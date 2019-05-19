Başkan Atay'dan Baro Başkanı ile ilgili açıklama

Fatih Atay yaptığı basın açıklaması ile “Aydın Baro Başkanı'na karşı bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim” dedi.

Başkan Atay açıklamasında, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na katılma nezaketi göstermeyen Aydın Baro Başkanı'na karşı bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Seçildiğim günden bu yana gerçekleşen 2'nci resmi bayramda da eşiyle birlikte katılan bir kamu görevlisi olmaktan onur duyuyorum. emekli öğretmen olan 36 yıllık eşim resmi bayramda da beni yalnız bırakmamıştır. Ülkemizde her gün kadınlara yönelik şiddetin arttığı ortamda, bir örneği de 19 Mayıs törenlerinde protokolde yaşanmıştır. Halkın seçtiği Belediye Başkanı ve eşiyle de törene katılan bir kişi olarak, eşimin oturduğu yerden kaldırılmasını nasıl içime sindirebilirim? Görevlilerden ilave bir koltuk getirmelerini istememe rağmen kendisi (baro başkanı) eşimin koltuktan kalkması için defalarca taciz etti. Bu da yetmiyormuş gibi görevlileri göndererek eşimi tacize davet etti. Bir koltuğa oturmak uğruna, bir kadını resmi törende herkesin içinde kaldırmayı nezaket zanneden ve sonra Aydın Baro Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından bunları dile getirecek kadar gözünü koltuk hırsı bürümüş bir baro başkanıyla karşı karşıyayız. Aynı konumda baro başkanı eşiyle birlikte oturuyor olsaydı, şu anda görevde olan belediye başkanı ve eski bir milletvekili olarak ‘siz eşinizle oturun, ben arka tarafta otururum' derdim. Bir baronun saygınlığını oturulan koltuğun sırasıyla ölçülmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Canı istediği bayrama gelip, canı istemediği bayrama gelmeyen bir baro başkanıyla aynı baroya kayıtlı olmaktan esef duyuyorum” dedi.