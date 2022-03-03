Başkan Atay'dan başarılı sporculara tablet hediyesi

Muay-Thai Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla Efeler'in gururu olan sporcular Fadime Özkan ve Elif Hayriye Yılmaz, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı makamında ziyaret etti. Başkan Atay, başarılı sporcuları tebrik ederek tablet hediye etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Muay-Thai Avrupa Şampiyonası'nda Üst Gençler Kategorisi Avrupa Şampiyonu olan Fadime Özkan ve Alt Gençler Kategorisi Avrupa 3'üncülüğünü elde eden Elif Hayriye Yılmaz'ı ağırladı. Muay-Thai Aydın İl Temsilcisi Tayfun Akbulut ve Antrenör Murat Kaya'nın da eşlik ettikleri sporcuları kazandıkları uluslararası başarıdan dolayı tebrik eden Başkan Atay, şampiyon sporculara tablet hediye etti.

Özkan ve Yılmaz'ın kazandıkları büyük başarıyla Efeler halkının göğsünü kabarttıklarını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Atay, “İlçemizden böyle başarılı gençlerin çıkması hepimizi sevindiriyor. Başarılarıyla bizi Efeler'in gençleri için daha çok çalışmaya teşvik ediyor, motivasyonumuzu artırıyorlar. Gençlerimiz için sporun, eğitimin kültür ve sanatın her alanında çalışmaya, yatırımlar yapmaya, onlara olanaklar sunmaya devam ediyoruz. Sporcu gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

İstanbul'da düzenlenen ve 8 ülkeden 600 sporcunun mücadele ettiği Muay-Thai Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen Fadime Özkan ile Elif Hayriye Yılmaz, şampiyonanın ardından Efeler'e dönüşlerinde konvoyla karşılanmış, sporcular için karşılama töreni düzenlenmişti.