Başkan Atay'dan Çölyak hastalarına destek sözü

Aytepe Mesire Alanı'nda düzenlenen iftar sofrasına Çölyak hastaları ve aileleri yoğun katılım sağladı. Yaklaşık 60 ailenin katıldığı iftar sofrasında mercimek, et sote, karışık kızartma, çorba ve sütlaç ikram edildi.

“Desteğimden kimsenin şüphesi olmasın”

İftar sofrasında Çölyak hastalarıyla sohbet eden ve taleplerini not eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, destek sözü verdi. Atay, “Bu hastalıkla mücadele eden hastalarımızın bu çabaları çok takdir ediyorum. Çok kısa zaman oldu göreve başlayalı ama onların daha güzel hayatlarını kolaylaştıracak şekilde hizmet edeceğiz. Belediyede çok büyük yolsuzluklar olmuş, onlarla mücadele ediyoruz. Halkın parasını çalanlardan hesap soracağız. O paraları çalmasalardı yarın bir kafe açabilirdik. Onun için bu hırsızlığı yapanların yanına kar kalmaması için durmadan çalışıyoruz. Bu etkinlikte Çölyak hastalarıyla birlikte olmak, destek olmak için geldim. Çölyak hastalarına desteğimiz büyüyerek devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bayramdan sonra yine bir piknik etkinliğiyle bir araya gelmek istiyoruz. ”dedi.

Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı da, Çölyak hastalarının sıkıntılarına dikkat çekerek, desteğin ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek; “Bütün aile bir arada bugün sevdikleriyle yemek yiyebilecek. Bizlerin dışarda yemek yememiz büyük sıkıntı. Yanımızda taşımamız gerekiyor. Bugün yanımızda taşımayacağız, hep birlikte yemek yiyebileceğiz. Biz böyle ortamlara hasretiz. Öğrenci olan Çölyak hastaları için bursların verilmesi gerekiyor. Özellikle evlerinden uzak Üniversite öğrencileri için ayrıca bize bugün bu imkânı sağlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesine çok teşekkür ediyoruz ”diye konuştu.

Glutensiz iftar programında Efeler Belediyesi tarafından Çölyak hastalarına glütensiz makarna hediye edildi.