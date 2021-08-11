Başkan Atay'dan Efeler için ekonomi hamlesi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kardeş şehir protokolü imzaladığı Hmelnitski Belediye Başkanı Olexander Symchyshyn ve beraberindeki heyetle Efeler'in iş dünyasına ziyaretlerde bulundu.

Efeler Belediyesi ile Ukrayna'nın Hmelnitski Belediyesi arasında Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda imzalanan kardeş şehir protokolünün ardından heyetler, kentte bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası, Aydın Sanayi Odası ve kentin ihracatçılarını ziyaret eden heyetler, iki kent arasında yapılacak ekonomik çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Başkanlar, son yıllarda Türkiye ve Ukrayna arasında olumlu yönde seyreden ikili ilişkilere ve imzalanan kardeş şehir anlaşmasına dikkati çekerek, kentler arasında farklı alanları kapsayan geniş çaplı çalışmalar yapılacağını, bu faaliyetler ile Efeler ve Hmelnitski'nin sosyal, kültürel ve ekonomik kazançlar elde edeceğini söyledi. Program, Ukraynalı heyet için verilen akşam yemeği ile son buldu.