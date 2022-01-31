Başkan Atay'dan Efeler'de Gastronomi Festivali

Kentin yöresel ürünleri ve lezzetlerinin tanıtımı için önemli projelere imza atan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Beslenme' sloganı ile Gastronomi Festivali düzenleneceğini duyurdu. 2020 yılında pandemi tedbirleri nedeniyle yapılamayan Gastronomi Festivali, bu yıl 25-26-27 Mart tarihlerinde birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Başkan Atay'ın göreve gelmesinin ardından yapılan düzenleme çalışmalarıyla açık hava etkinlik merkezi haline getirilen Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenecek festival için tüm hazırlıklar tamamlandı. Başkan Mehmet Fatih Atay, bu kapsamda gerekli toplantıları yapmak üzere Efeler'e gelen Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk ile Slow Food Türkiye Lideri Nedim Atilla'yı makamında ağırladı.

Efeler ve Ege Bölgesi'nin yöresel yemeklerinin tanıtılacağı festivalin çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla şenlik havasında geçmesi planlanıyor. Festival kapsamında yapılacak yemek yarışmasında Efelerli yarışmacıların hazırlayacağı yemekler gastronomi alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Eğitim, sergi, panel, konser ve tadım çalışmalarının da gerçekleştirileceği 1. Efeler Gastronomi Festivali için geri sayım başladı. Festival 25 Mart Cuma günü saat 14.00'te düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak.