Başkan Atay'dan mahalleler için yeni adım

Toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde ilçedeki mahalle muhtarlarını ağırlayan Başkan Atay, Efeler halkının yaşamını kolaylaştırmak ve mahallelerle ilgili talepleri daha hızlı gerçekleştirebilmek için yeni bir adım attı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, birlik ve dayanışma mesajı verilen toplantıda, şöyle konuştu:

“Öncelikle sel felaketinden etkilenen tüm mahallelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Efeler Belediyemizin ihtiyaç duyulan tüm araçları ile bu mahallelerimizde çalışmaya devam ediyoruz. Bu çok acil ve önemli bir konu olduğundan, elimizden gelenin fazlasını yaparak bu mahallelerimizin hayatını en kısa sürede normal akışına çevireceğiz. En az 3 yıl daha birlikte görev yapacağız. Birbirimizle birlik ve dayanışma içinde olacağız. Bu toplantımızda mahallenin talepleriyle ilgili bir karar verelim. Kura çekelim 5 ya da 6 mahalle belirleyelim ve sırasıyla bu mahallelere Efeler Belediyesi'nin tüm birimlerini seferber edelim. Fen İşleri Müdürlüğümüzden, Mezarlık İşleri Müdürlüğümüze kadar söz konusu mahallede talep edilen her konuda, tüm çalışmamızı yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlayalım. Mahalle halkımız halı saha isterse halı saha yapalım, ne istiyorlarsa onu yapalım. Sonra da mahallesiyle ilgili tüm talepleri yerine getirilen muhtarlarımız belediyemize kahve içmeye gelsin. Bir karar alalım ve hızlıca birlikte uygulamaya geçelim. Sorunları kökten çözmek istiyorum ve bu konuyu çok önemsiyorum.”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın önerisi tüm mahalle muhtarları tarafından desteklenirken, Başkan Atay sözlerini şöyle sürdürdü: “Önce kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için böyle bir hizmet anlayışımızı getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bütün arkadaşlarım onaylıyor ve destekliyor. Hepimizin ortak amacı hizmet etmek. Efeler Belediyesi'nin bütçesini sizlerle paylaşarak, vatandaşlarımızın hayatına dokunabiliriz. Birlikte çalışarak, çok güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Eylül ayında bu toplantımızı tekrarlayalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Akşam yemeği sonrasında mahalle muhtarları Başkan Atay ile hatıra fotoğrafı çektirdi.