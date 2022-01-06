Başkan Atay'dan minik Ata'yı sevindiren hediye

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi'ne ait bölgenin en kapsamlı Otizm Yaşam Merkezi'nde eğitim alan 7 yaşındaki Ata Deniz Becerikli'ye tekerlekli sandalye hediye etti.

Başkan Atay'ın Yedi Eylül Mahallesi'nde hizmete sunduğu Otizm Yaşam Merkezi, açılmasının üzerinden yalnızca üç hafta geçmesine rağmen otizm tanısı konmuş çocuk sahibi ailelerinden yoğun ilgi görerek özel çocukların eğitim yuvası oldu. Bu çocuklardan biri de serebral palsi ve otizm tanılı Ata Deniz Becerikli. Başkan Atay, Efeler'de yaşayan minik Ata'nın annesi Gülbin Becerikli ve babası Alper Becerikli'nin oğulları için tekerlekli sandalye isteğini hızla yerine getirdi. Başkan Atay'ın talimatıyla Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Zabıta Müdürü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ve merkezin kurulmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten anne Gülbin Becerikli, oğlunun devlet okuluna gittiğini belirterek, “Otizm Yaşam Merkezi örnek bir proje. Bu merkezlerin çoğaltılması ve otizmlilere yönelik özel okulların açılması gerekiyor. Otizmli çocukların özel ilgiye ihtiyacı var. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a hem talebimizi kısa zamanda yerine getirdiği için hem de böylesine önemli bir projeyi bizlere kazandırdığı için teşekkür ederiz” dedi.