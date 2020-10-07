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Başkan Atay'dan otopark sorununa çözüm

Efeler Belediyesi tarafından Aydın Vakıflar Müdürlüğü’nden kiralanan, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 311 araç kapasiteli, içerisinde dükkanların ve oto yıkama bölümü bulunan katlı otopark hizmete açılmak için hazırlanıyor.

Efeler Belediyesi tarafından Aydın Vakıflar Müdürlüğü'nden kiralanan, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 311 araç kapasiteli, içerisinde dükkanların ve oto yıkama bölümü bulunan katlı otopark hizmete açılmak için hazırlanıyor.


Ekipler tarafından yapılan çalışmalar devam ederken Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede araç park sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan otopark içerisinde Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmaları devam ederken çalışmaların kısa sürede tamamlanarak otoparkın aktif olarak kullanılacağı bildirildi.

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