İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Atay'dan personeline yeni yıl hediyesi

Efeler Belediye Başkanı M.

Fatih Atay, yılbaşı öncesi personelin yeni yılını kutladı.


Efeler Belediyesi personeli yeni yıl kutlamasında Başkan Atay ile bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen kutlamada Fatih Atay personele kravat ve fular dağıttı.


Yılbaşı tebrikinin ardından personele seslenen Başkan Atay, “Efeler Belediyesi'ni zorluklar içinde devraldık. Bu zorluklara, bırakılmış onca borca rağmen yine de mücadelemizi bırakmadık. Sözler verdik yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Manevi olarak en büyük iki projemizi gerçekleştirdik. Evlere ücretsiz süt dağıtırken, nefes almak isteyen annelerimiz için gündüz bakımevimizi açtık. Bunları birlikte çalışarak yaptık. 2020 yılında umuyorum ki bu zorlukları arkamızda bırakacak ve kentimize daha da iyi hizmetlerle hak ettiği değeri vereceğiz. Çalışacağız, ortaya başarılı işler koyacağız. Hepinizin yeni yılını kutluyorum, önümüzdeki yılların birlik beraberlik içinde huzurla geçmesi en büyük temennim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.