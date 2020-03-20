İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Atay'dan sağlık emekçilerine teşekkür

Efeler Belediye Başkanı M.

Fatih Atay, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve şehrin çeşitli noktalarına asılan pankartlarla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.


Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüse karşı ortaya koydukları mücadele ile tüm Türkiye'nin alkışladığı sağlık çalışanlarını Fatih Atay da unutmadı.


Salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden bu yana Efeler'de sıkı tedbirler alınması için belediyenin tüm imkânlarını seferber eden Başkan Atay, yayımladığı teşekkür metninde; “Büyük bir özveriyle canları pahasına görevlerinin başında olan tüm fedakar sağlık emekçilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.