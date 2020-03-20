Başkan Atay'dan sağlık emekçilerine teşekkür

Fatih Atay, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve şehrin çeşitli noktalarına asılan pankartlarla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüse karşı ortaya koydukları mücadele ile tüm Türkiye'nin alkışladığı sağlık çalışanlarını Fatih Atay da unutmadı.

Salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden bu yana Efeler'de sıkı tedbirler alınması için belediyenin tüm imkânlarını seferber eden Başkan Atay, yayımladığı teşekkür metninde; “Büyük bir özveriyle canları pahasına görevlerinin başında olan tüm fedakar sağlık emekçilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.