Başkan Atay'dan Seikilos Yazıtı paylaşımı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Danimarka Milli Müzesi'nde sergilenen, Efeler ilçesindeki Tralleis Antik Kenti'nden götürülen Seikilos Yazıtı'nı ziyaret etti.

Üzerinde dünyanın bilinen ilk notalı şarkı sözlerinin bulunduğu Seikilos Yazıtı ziyaretini resmi sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Mehmet Fatih Atay, yaptığı paylaşımla dikkati çekti. Seikilos Yazıtı'na seslenen Başkan Atay; “Bugün seni ziyaret ettim ancak bir dahaki gelişimde seni doğduğun topraklara geri getireceğim” ifadelerini kullandı.

Paylaşımına Seikilos müziğini de ekleyen Başkan Atay, stelin Danimarka'dan alınarak, ait olduğu yere, Efeler'e getirilmesi noktasında da heyecan uyandırdı.

Seikilos Yazıtı, 1882-1883 yıllarında Aydın- İzmir demir yolunun inşaatı sırasında Tralleis Antik Kenti'nde bulunan ve üzerinde dünyanın bilinen ilk notalı şarkı sözlerinin bulunduğu gömüt taşı. Yazıtta, Seikilos'un yazdırdığı şarkının sözleri, notaları ve gömüt yazısı alt alta yazılmış olarak bulunur. 1966'dan bu yana Danimarka Milli Müzesi'nde sergilenen gömüt taşında şu sözler yazar: “Işılda henüz yaşıyorken, gamı tasayı at bir kenara, hayat çok kısa hiçbir şeyin seni üzmesine izin verme ve her şey yenik düşerken zamana.”