Başkan Atay'dan toplu taşımaya hijyen desteği

Toplum sağlığının korunmasına konusunda harekete geçen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, Efe Halk Masa ekipleri ilçede hizmet veren şehir içi ve birlik minibüs şoförlerine kolonya ve maske dağıttı. Minibüs duraklarına yeni yıl takvimi de hediye eden ekipler, şoförlere Başkan Mehmet Fatih Atay'ın göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği projeleri tanıtan kitapçıkla birlikte belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Minibüsçü esnafı pandeminin ilk günlerinden itibaren desteğini esirgemeyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkürlerini iletti.