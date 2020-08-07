İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Atay'dan yangın bölgesine ziyaret

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İmamköy, Emirdoğan ve Pınardere’de çıkan orman yangınlarında zeytin ve incir ağaçları zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İmamköy, Emirdoğan ve Pınardere'de çıkan orman yangınlarında zeytin ve incir ağaçları zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi.


Hafta başında İmamköy, Pınardere ve Emirdoğan'da çıkan yangın haberlerini duyar duymaz olay yerine gidip Efeler Belediyesi personeli ile birlikte çalışmalar gerçekleştiren Başkan Atay, çalışmaları bizzat kendisi yönetmişti. Yangının Efeler Belediyesi'ne ait mesire alanından kaynaklanmadığını, mesire alanında tek bir ateşe rastlanmadığını belgeleriyle vurgulayan Başkan Atay, “Maalesef hepimizin yüreğini sızlatan bir afet yaşadık, fakat şimdi yaraları sarma vaktidir. Meclis üyelerimiz de sizlerin acısını paylaşmak için buradalar. Ağustos ayı meclis toplantımızda siyasi parti gözetmeksizin tüm meclis üyelerimizle ortak bir karar aldık. Yangından zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak için üzerimize düşen her görevi yapacağız. Vatandaşlarımıza zeytin ve incir fidanı vereceğiz. Bugünden sonra ne gerekiyorsa yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Efeler Belediyesi tüm imkanlarıyla yanınızda. Ben Fatih Atay, bir ağabey, bir kardeş, bir amca olarak sizlerin her zaman yanındayım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.