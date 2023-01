Başkan Atay'dan yeni yıl mesajı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay her yeni başlangıcın içinde küçük bir umut barındırdığını belirterek, "Enerjimizi, emeğimizi, vaktimizi umudu büyütmek, hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için harcarız. Çalıştıkça umut tohumlarının yeşerdiğini görür, daha çok motive olur, daha fazla emek harcarız. Zamanla tek başımıza çıktığımızı sandığımız yolda umudumuzu, hayalimizi paylaşan, birlikte yürümek isteyen yol arkadaşları ediniriz. Durmaksızın ilerleyen zaman; yolumuz, yöntemimiz doğruysa bizi hayallerimize taşıma aracı haline gelir ve görevimizden, ideallerimizden, dostlarımızla birlikte yürüdüğümüz yolumuzdan o zamanın içinde keyif alırız" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana Efeler halkı için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Atay, "Yaklaşık olarak dört sene önce Efeler'i daha büyük bir umut haline getirmek için böylesi bir yolculuğa çıktım. Hayalim bu güzel ilçeyi, umudun kendisi yapmaktı. Fırsat eşitliği içinde geleceğe hazırlanan öğrencinin, evini geçindirme mücadelesine omuz vermek isteyen kadının, engelleri kabul etmeyen özel bireylerin, güzel doğasına sahip çıkmak için vahşi kapitalizmin umursamaz tahribatına direnen çiftçinin, insanına imkan tanımak, istihdam sağlamak, üretip kazanmak ve kazancını adilce paylaşmak isteyen girişimcinin, bilimin gerçek yol gösterici ışığı altında hayatımızı kolaylaştıran eğitimcinin, bilim insanının, üzerlerine titredikleri çocukları için imkanları dâhilinde her şeyin en iyisini yapmak isteyen anne ve babaların, toplumun merkezinde yer alamamış, çeperlerde kalmış ama burada zengin dünyalar oluşturmuş ötekilerin, sanatçıların, sporcuların, canların, can dostlarımızın. Hayatı paylaştığımız herkesin umudu yapmak istedim Efeler'i. Çalışma arkadaşlarım, çocuklar, gençler, kadınlar, üretenler, paylaşanlar, sanatçılar, bilim insanları, toprağını sevenler, ona borcunu ödemek isteyenler, kısacası herkes bu umuda sahip çıktı. El ele verip inşa ediyoruz bu güzel evi ve takvim yapraklarından kopup giden zaman da yardımcımız oluyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Atay 2022 yılında 19 açılış yaptıklarını belirerek mesajını şu ifadeler ile sonlandırdı;

" 2022 yılında 19 açılış yaparak, bir önceki sene 15 olan kendi rekorumuzu aştık. Bilgi yuvalarımız Kitap Kafelere yenilerini ekledik. Sayılarını 3'ten 8'e çıkardık. Efeler'in hür ve özgür kadınları için Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nı açtık. Dört yeni Hanımevini daha hizmete soktuk. Down sendromlu bireylerimizin yaşamın içinde daha aktif olarak yer alabilmeleri için Down Kafe'yi kurduk. Psiko-Sosyal Destek Merkezi, olimpik standartlardaki Açık Hava Tırmanma Duvarı'nı, Gündüz Bakımevlerini, Efeler Belediyesi Sosyal Kültürel ve Ekonomik Araştırma Merkezi'ni (EFESAM) hizmete açtık. Efeler Gastronomi Festivalimiz ile lezzetlerimizi tanıttık, tiyatro, konferans, sergi, panel, konser gibi sanat etkinlikleri ile kentimizin kültürel zenginliğinin devamlılığını sağladık. Sayılar, bir ölçü, bir kıyas aracı sadece. Asıl büyüklük bu şehrin ruhuna katmak istediklerimizden, hayallerimizden, umutlarımızdan, tecrübelerimizden ileri geliyor. Hizmetlerimiz sadece tek bir çocuğun, kadının, öğrencinin, çalışanın, kısacası tek bir ferdin hayatına olumlu olarak dokunmuşsa eğer bunun dahi nasıl büyük bir sevinç çarpanı oluşturarak toplumun tamamına pozitif etkide bulunduğunu biliyor ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi önümüzde daha büyük bir hayali kuran insanın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dev eseri cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılı duruyor. 2023 yılını da 'Marka Kent Efeler'e hizmet için fırsat bilecek ve en iyi şekilde değerlendireceğiz. Önümüzdeki yılda da halkımızla birlikte çalışacak, üretecek ve paylaşacağız. Her zaman tüm güzelliklerin en iyisine layık olan insanlığın, milletimizin ve Efeler ailemizin yeni yılını kutluyor; sevgi, barış, mutluluk ve umutla dolu bir yıl diliyorum."