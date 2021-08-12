Başkan Atay'dan yürüme engelli Yavuz'a akülü araç hediyesi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yürüme engelli Bahattin Yavuz'a akülü engelli aracı hediye etti.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan ve kemik erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Bahattin Yavuz'a akülü aracını takdim etti. Başkan Atay'ın selam ve sevgilerini ileten Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yavuz ve ailesine resmi kurumlarda herhangi bir işleri olduğu zaman 444 80 09 numaralı Efeler Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayıp, bir gün önce randevu talebi oluşturdukları takdirde belediyenin Engelsiz Yaşam Aracı'ndan faydalanabileceklerini hatırlattı.