Başkan Atay'dan yürüme engelli Yavuz'a tekerlekli sandalye

İhtiyacı olan vatandaşların yanında olan Başkan Atay, Nermin Yavuz'un engelli oğlu Selahattin Yavuz için istediği tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi. Başkan Atay'ın talimatıyla harekete geçen Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar Mahallesi'nde yaşayan ve kemik erimesi hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olan Selahattin Yavuz'a (25) tekerlekli sandalye hediye etti.

Talep ettiği tekerlekli sandalye kısa zamanda kendisine ulaştırılan anne, büyük mutluluk yaşadı. Başkan Atay'ın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getiren Nermin Yavuz, “Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun. Elini her zaman omzumuzda hissediyoruz.” dedi.