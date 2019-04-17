Başkan Atay'ı duygulandıran mektup

Fatih Atay, Dalama Yeniköy Mahallesini ziyaret etti.

Mahalle sakinleri tarafında davul ve zurna eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Atay, vatandaşlarla sohbet ederek Yeniköy mahallesine yapmayı planladıkları yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözlerine yeni muhtar ve belediye başkanlarının hayırlı olmasını dileyerek başlayan Atay, 31 Mart seçimlerinde kendisini en yüksek oyla destekleyen Yeniköy mahallesine şükranlarını dile getirerek bu desteği karşılıksız bırakmayacağının altını çizdi.

Vatandaşların istek ve taleplerini dinledikten sonra 1500 metrekare alana yapılacak düğün salonu, 2 halı saha ve asfalt çalışmasının müjdesini veren Başkan Fatih Atay, önümüzdeki ilk meclis toplantısında konuyu gündeme getireceklerini belirtirken; Efeler Belediyesi'ni 18 milyon TL borçla devraldıklarını ve Yeniköy Mahallesine yapılacak bu yatırımları bankadan kredi alarak yapacağını belirtti.

Duygulandıran mektup

Bodrum'da turizmde çalışan Cumhuriyet Halk Parti'li Yeniköylüler tarafından kendisine yazılan mektubu okuyan Başkan Atay duygu dolu anlar yaşadı. Aydın'da olamadıkları içi Bodrum'da oy kullanan Yeniköylüler yazdıkları mektupta, Fatih Atay'a ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yeni görevlerinde başarı dileklerini ilettiler.