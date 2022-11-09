Başkan Atay'ın '10 Kasım' mesajı

Fatih Atay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Atay, "İstiklal mücadelemizin Büyük Önder'i, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzü, ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde hiç bitmeyecek bir sevgi ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Efeler Belediye Bakanı M. Fatih Atay Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen milletinden aldığı güçle hayatı pahasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına önderlik eden Ata'mızı, bundan tam 84 yıl önce ölümsüzlüğe uğurladık. 10 Kasımlar yalnızca Atatürk'ü anmanın değil, aynı zamanda anlamanın da günüdür. Vatanına ve milletine yüce duygularla bağlı Ulu Önder'imizi anlamamızın en güzel yolu, kendisinin de ifade ettiği “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözü üzerine düşünmektir. Bizlere emanet bıraktığı güzel ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, bilimden teknolojiye, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye kadar her alanda ileriye taşımak, milletimizin huzur, refah ve güven içinde yaşaması için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmak, Gazi Ata'mıza vereceğimiz en büyük hediyedir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, milletimizin büyük kahramanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."