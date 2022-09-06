Başkan Atay'ın 7 Eylül mesajı

Fatih Atay, Aydın'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100.Yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bizlere “Ya istiklal ya ölüm” diyerek canlarını ortaya koyan kahraman efelerimizden miras kalan bu toprakları aydınlatan kurtuluş meşalesini, en milli ve kalbi duygularla taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Atay mesajında, “Milli mücadele ruhunun en çok hissedildiği, kurtuluş meşalesinin ilk yakıldığı şehirlerden biri olan Aydın'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 27 Mayıs 1919'da Yunanlar tarafından işgal edildikten sonra genç-yaşlı demeden yediden yetmişe birlik ve beraberlik ruhuyla düşmana karşı direnen yiğit Aydın halkı, özgür havayı soluyana dek mücadeleden asla vazgeçmemiştir. Aydın ve Efeler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünde bu mücadele ruhunu her zaman diri tutarak, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Bizlere “Ya istiklal ya ölüm” diyerek canlarını ortaya koyan kahraman efelerimizden miras kalan bu toprakları aydınlatan kurtuluş meşalesini, en milli ve kalbi duygularla taşımaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kuvayı Milliye ruhuyla savaşarak milli mücadele ruhunu canları pahasına hep diri tutan efelerimizi ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerimin şanlı 7 Eylül Kurtuluş gününü kutluyorum “dedi.