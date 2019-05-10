Başkan Atay'ın Anneler Günü mesajı

Fatih Atay, 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Atay yayımladığı mesajında, “Annelerimiz, en zor zamanlarda en fedakar, öğretmen, hayatını çocuklarına adayan, yüreğinde sevgi ve sabrı taşıyan dünyanın en kutsal varlığımızdır. O nedenle yaşadığımız dünyamızın anlamlı günlerinden birinde, en değerli varlıklarımız annelerimizi sadece yılın bir günü değil her günü sevgi ve şefkatle hatırlamalıyız. Canımız, başımızın tacı, hayallerimize umut veren annelerimize layık evlatlar olmak; yaşadığımız hayat boyunca gurur duyacakları başarılara imza atmak, toplum olarak bizlere düşen en önemli görevdir. Başta, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerimizin bu özel ve anlamlı gününü kutluyorum. Elleri öpülesi şehit annelerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyor, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.