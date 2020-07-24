Başkan Atay'ın Basın Bayramı mesajı

Basının kamuoyu oluşmasında en güçlü araç olduğunu söyleyen Başkan Atay mesajında şu ifadelere yer verdi; “Basın, Türkiye'nin en önemli parçalarından biridir. Türkiye'de basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünü Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutluyoruz. Bağımsız ve özgür basın, sürekli gelişen ve zenginleşen yapısıyla halkımızın ortak sesidir. Basın kamuoyu oluşmasında en güçlü araçtır. Pandemi sürecinde olduğu gibi her zaman görevini eksiksizce yapan bütün basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum"