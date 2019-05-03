Başkan Atay'ın Ramazan ayı mesajı

Başkan Atay yayımladığı mesajında, “Sevgi, kardeşlik ve paylaşma zamanı olan Ramazan ayı; kırgınlık ve dargınlıkların olmadığı, birlik ve beraberliğin içinde yaşandığı bir aydır.

Dayanışmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın, muhabbetin, merhametin ve hoşgörünün en güzel yaşandığı Ramazan ayını güzel ilçemiz Efeler'de birlikte yaşama heyecanı içerisindeyiz. Her akşam mahalle, köy ve meydanlarımızda düzenleyeceğimiz iftarlara, gönül sofralarına ve etkinliklere teşriflerinizi bekler, getirdiği huzur iklimi ile mübarek Ramazan ayının ülkemize, ilimize, ilçemize, İslâm Âlemine ve tüm insanlığa huzur getirmesini temenni ederim.

Tüm halkımızın bu mübarek ayını kutluyorum” dedi.