Başkan Aygül: 25 yıllık süreçte çalışma hayatına yön verdik

Memur-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, Memursen'in kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Bundan tam 25 yıl önce Mehmet Akif İnan isminin bütün yönleriyle müsemma bir zeminde insana değer, emeğe güç, mücadeleye örgüt kazandırmak adına Memur-Sen'i sendikal hayata kazandırmıştır. 25 yıl önce, 9 Haziran 1995'te kurulan sendikamız sivil, demokrat, özgürlükçü bir anlayışla çalışma hayatına yön verdik" dedi.

Sendikacılığı ülke kültürünün değerleriyle buluşturduklarını dile getiren Memur-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, Memur-Sen kurulmadan önce sendikal dünyada ücret sendikacılığı anlayışının hakim olduğunu, Memur-Sen'le birlikte hizmet sendikacılığının öne çıktığını savundu. Aygül, "Sendikacılığı kavga ve çatışma alanı haline getiren anlayışlara karşı Memur-Sen, sendikacılığın dilinin barış, huzur, diyalog ve ortak aklın dili olabileceğini uygulamalarıyla gösterdik" dedi.

Memur-Sen'in ayrıştırıcı değil daima birleştirici bir tutum içinde olduğunu aktaran Aygül açıklamasının devamında "25 yıldır ötekileştirmeden herkesi kucakladık. Bununla birlikte önceliğimiz daima milletimizin ve kamu çalışanlarımızın kazanması olmuştur. Türkiye'de kaotik ortamlar oluşturarak demokrasiyi askıya almak isteyenlere karşı en sert tavrı Memur-Sen camiası gösterdi. 367, parti kapatmalar, başörtüsü yasağı başta olmak üzere siyasi istikrarı bozarak anti demokratik süreçleri yeniden geri getirme özlemi içinde olanları 'ortak akıl hareketi' çıkışıyla geri püskürttük. MemurSen en çok sivil ve demokratik anayasa isteyen, en çok üniversite reformu talep eden, en çok darbelere karşı çıkan sivil toplum kuruluşu olarak hep ilklerin altına imza atmıştır ve buna da devam edecektir” ifadelerini kullandı.