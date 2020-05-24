Başkan Aygül; Bu bayram sarılamasak ta sevincimizi gönülden gönüle taşıyalım

Memursen ve Bembirsen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda “Ramazan Bayramı'nın İslam aleminde barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyor, bütün teşkilatlarımızın, milletimizin ve ümmetin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu bayram gönül kapılarımızı açarak, bayram sevincini, mutluluğunu gönülden gönüle taşıyalım” dedi.

Sevgi, merhamet, paylaşmak gibi manevi duyguların yoğun yaşandığı bir ramazan ayından sonra, bayrama ulaşmanın heyecanı ve gönüllere verdiği huzurla bayram sevincini yaşadıklarını belirten Memursen ve Bembirsen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, “Bizleri biz yapan hasletlerimizi pekiştiren, insanları aynı duygu ve düşüncelerle buluşturan bu müstesna günlerdeki bayram coşkusu ile toplumsal yapımızı güçlendiren bayramların getirdiği barış, huzur, kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeli, bu anlamlı günleri ruhuna uygun bir şekilde değerlendirmeliyiz. Milletimizin köklü tarihi ve zengin kültüründen aldığı değerlerimize sahip çıkarak geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. İnsani hasletlerimizi, kadim değerlerimizi nesilden nesile aktarabilmek hiç kuşkusuz geleceğimizi de daha huzurlu ve emin kılacaktır. Bu bayramda varlık sebebimiz olan anne babalarımızın hayır dualarını alarak, kırık kalpleri onaralım, yetimlere, yaşlılara, engellilere, yoksullara, vatanımız uğruna canlarını feda eden şehit ailelerine el öpüp sarılamasak da gönül kapılarımızı açarak, bayram sevincini, mutluluğunu gönülden gönüle taşıyalım” dedi.