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Başkan Baya istismarı çocuklara çiçek vererek kınadı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 22 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Küçükçekmece’de meydana gelen çocuğa istismar olayını çocuklara çiçek vererek kınadı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 22 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen çocuğa istismar olayını çocuklara çiçek vererek kınadı.


Başkan Aytekin Kaya, yaptığı açıklamada; "İstanbul Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesinde 22 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen küçük yaştaki çocuğun istismarı olayını bir insan, bir baba olarak nefretle kınıyor, yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İnsanlık dışı, vicdanları sızlatan ve asla kabul edilemez olan bu tür olaylar hepimizi tarifsiz bir şekilde derinden üzmektedir. Emniyet güçlerimizin bu ve buna benzer olayları titizlikle incelediğini ve gereğini yaptığını, yapacağını biliyor ve görüyoruz. Devletimizden isteğimiz bu tür olaylara en ağır cezaları vererek bir daha yaşanmaması için gereğini yapmasıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımızı şevkatle kucaklayarak onları ne kadar sevdiğimizi göstermek ve en önemlisi yaşanan bu tarz çirkin olayları yavrularımıza çiçek vererek kınıyorum" dedi.


Başkan Kaya'nın ziyaret ettiği çocuklar ise bir ağızdan " Kirli ellerinizi biz çocukların üzerinden çekin" diye mesaj verdiler.

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