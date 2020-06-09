Başkan Çalım, mekanların saat 24:00'e kadar açık kalmasını istedi

00 ile 22.00 arasında kapanan mekanlar için harekete geçerek, Kuşadası'nda ve özellikle turizm beldelerinde kapanış saatlerinin yeniden düzenlenmesini istedi.

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde alınan kararlar doğrultusunda saat 21.00 ile 22.00 arasında kapanan kafe, restoran, kuaför ve benzeri dükkanlar için Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na bir dilekçe sundu. Aydın İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin 48 sayılı kararı ile mekanlar saat 22.00'a kadar açık olacağı şeklindeydi. Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bir dilekçe yazarak Korona virüsten dolayı esnafların zor günler geçiren esnafın bu süreçte bir de zaman kısıtlaması ile zora düşürülmemesini istedi. Haziran ve Eylül ayı arasında en yüksek iş yoğunluğu olan esnafın saat 22:00'de bir kepenk kapatmak zorunda kalmasının yaşanan sıkıntıyı daha da arttıracağını ifade eden Başkan Çalım, "Özellikle turizm beldeleri Haziran ve Eylül ayları arasında en hareketli dönemini yaşıyor. Bu sebepten dolayı kafe, restoran, kuaför ve benzeri dükkanların saat 24.00'a kadar açık olması gerekiyor. Ayrıca paket servislerinin de 02.00'a kadar uzatılmasını talep ediyoruz. Bütün esnaflar Aydın İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nden çıkacak kararı bekliyor" diye konuştu.