Ba?kan ?e?rio?lu devesi 'Topuklu Efe'nin g?re?ini merakla izledi

's? d?zenlenen deve g?re?i festivalinde, Ba?kan ?zlem ?er?io?lu devesi ?Topuklu Efe'nin g?re?ini saha i?erisine kadar girerek merakla izledi.

Ayd?n B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan ?Efeler Diyar? Ayd?n Geleneksel Deve G?re?leri? slogan?yla d?zenlenen deve g?re?i festivali, Il?caba?? Mahallesi Ayter alan?ndaki arenada ger?ekle?tirildi. D?nya standartlar?na uygun olarak haz?rlanan arenada ?lkenin de?i?ik illerinden gelen 150 deve, m?sabakalarda k?ran k?rana g?re?ti. Havan?n g?zel olmas? ile arena t?kl?m t?kl?m doldu. Binlerce izleyiciyle birlikte bayanlar?n da yo?un ilgi g?sterdi?i g?re?leri, Ayd?n B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? ?zlem ?er?io?lu, CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? B?lent Tezcan, CHP milletvekilleri S?leyman B?lb?l ve H?seyin Y?ld?z, Efeler Belediye Ba?kan? M. Fatih Atay ile Millet ?ttifak? belediye ba?kanlar?yla birlikte izledi.

Festival havas?nda ge?en g?re?lerde k?ran k?rana g?re?en develer izleyenlere keyifli anlar ya?at?rken, zaman zaman rakibinden korkup ka?an develer heyecanl? anlar ya?anmas?na neden oldu.

Ba?kan?n devesi berabere kald?

G?re?e kat?lan develer aras?nda yer alan Ba?kan ?zlem ?er?io?lu'nun devesi ?Topuklu Efe', ba? g?re?lerinde b?lgenin ?nemli pehlivan develerinden olan ?Balk??' ile kar?? kar??ya geldi. Deve g?re?i k?lt?r?n? ya?atmak i?in g?reve geldi?i ilk g?nden bu yana b?y?k bir m?cadele veren Ba?kan ?er?io?lu, kendi devesinin g?re?ini saha i?erisinde kadar gelerek T?rkiye Deve G?re?i Federasyonu Ba?kan? Aytekin Kaya ile birlikte izledi. Ba?kan ?er?io?lu, b?y?k bir ?eki?meye sahne olan m?sabaka sonunda berabere kalan devesini alk??layarak kutlad?.

Deve g?re?i festivallerinin b?lge i?in b?y?k bir ?nem ta??d???n? belirten Ba?kan ?er?io?lu, ?Burada bug?n m?thi? bir atmosfer var. Ayd?n halk?n?n ?olu?uyla ?ocu?uyla geldi?i bu festival bir panay?r havas?nda ge?iyor. Hava ?ok g?zel, g?re?lerimiz de ?ok g?zel oldu. ?ok iyi kar??la?malar planlanm??. Bizim burada amac?m?z k?lt?r?m?z?, Y?r?k k?lt?r?m?z? gelecek nesillere aktarmak. ?olu?umuza ?ocu?umuza bu k?lt?r? g?stermek. Eme?i ge?en t?m herkese te?ekk?r ederim? dedi.