Başkan Çeçrioğlu; “Paylaşmak için engel yok”

Aydın'ın tüm ilçelerinden engelli vatandaşların katıldığı yemekte, başkan Çerçioğlu tarafından fiziksel engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ile görme engelli vatandaşlara da beyaz baston verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Günü için düzenlenen etkinlikler, Aydın'ın çeşitli ilçelerinden gelen engelli derneklerinin Atatürk Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Turistik Park'ta düzenlenen yemeğe Aydın'ın ilçelerinden gelen yüzlerce engelli vatandaş ile aileleri katıldı.

“Engelsiz Aydın'ı sizlerle ortaya çıkardık”

Düzenlenen yemekte bir konuşma yapan başkan Çerçioğlu, paylaşmak için engelin olmadığının altını çizerken "Sizlerin hayatını kolaylaştıracak her konuyu görüşmek için Aydın'daki engelli derneklerinin başkanları ve yöneticileriyle bir araya geliyoruz. Belediye başkanı olduğum 9,5 yıl süresince sizlere elimizden gelen bütün desteği verdik ve bu desteği vermeye devam edeceğiz. Sizlerin fikirleri olmasaydı sizlere 'engelsiz bir Aydın' ortaya çıkarmakta çok zorlanırdık. 17 ilçemizin tamamında sizlere yönelik hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

'Başkan Çerçioğlu hep yanımızda'

Yemekte bir konuşma yapan Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Şube Başkanı Bayram Özen "Böylesi bir günde tekrar bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanımızı Özlem Çerçioğlu'na şahsım, derneğim ve engelli camiası adına çok teşekkür ediyorum. 2009 yılından bu yana en küçük bir sıkıntımızı dahi kendi sıkıntısıymış gibi gören ve hemen çözen bir belediye başkanımız var. Kendisinden Allah razı olsun, iyi ki var. İlk göreve geldiğinde oluşturduğu, biz engelli derneklerinin yöneticilerinin de içinde bulunduğu Engelliler Komisyonu'nu kurarak herkes için eşit ve erişilebilir bir Aydın'ı ortaya çıkardı. Kadın bir belediye başkanımız var, anaç ruhlu bir belediye başkanımız var. Bu, biz engelli camiası için büyük bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu beyaz baston ve tekerlekli sandalye dağıttı

Yemekte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ve beyaz baston takdim edilirken engelli vatandaşlar başkan Çerçioğlu'na kendilerini unutmadıkları için teşekkür ettiler.

Kuşadası Görme Engelliler Dayanışma ve Spor Derneği Başkanı Mehmet Mevlüt Çeliker ise başkan Çerçioğlu'na düzenlenen dayanışma yemeği için "Bizleri kuru bir mesajla hatırlamak yerine bir araya getiren bir etkinlik düzenlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendimizi çok değerli hissettik" sözleriyle teşekkür etti.