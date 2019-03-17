Başkan Çeçrioğlu, Zeybek Parkı Aydınlıların hizmetine açtı

Efeler'in Zeybek Mahallesi'nde Zeybek Parkı'nın açılışını yapan Başkan Çerçioğlu, Aydın'a yeşil alan kazandırmaya devam edeceklerini belirterek bu hafta içerisinde restorasyon çalışmaları için temel atma töreni yapılan Aydın Tekstil Alanı'nın da Aydınlılara hayırlı olmasını diledi. Başkan Çerçioğlu "Hiç eksilmeyen destekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

Açılış alanında kendisini karşılayan mahallelilere seslenen Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yılda Efeler ilçesine 380 milyon liralık yatırım yaptığını söyledi. Başkan Çerçioğlu "Efeler'e tarihinde görmediği yatırımı yaptık. Dile kolay; 380 milyon lira. Binlerce kilometre altyapı, binlerce kilometre üstyapı çalışması yaptık. Hizmet binaları, 26 adet kültür merkezi, köprülü kavşaklar, altgeçitler, üstgeçitler yaptık. Bizim peteklerimiz Aydınlılar için yaptığımız hizmetlerle dolu" diye konuştu.

Aydın ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Aydın bir çiftçi memleketi olduğu için hep tarımsal kalkınmaya önem verdim. Ege Et, Ege Yem ve Ege Süt'ü kurduk. Önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarımız devam edecek. Bizler milletimiz, halkımız bu zamana kadar ne istediyse onları yaptık. Önümüzdeki dönemde de Fatih kardeşimle birlikte Efeler'e şimdiye kadar yaptığımız yatırımların iki katını yapacağız" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydınlılara kazandırılan ve bu hafta restorasyon için temel atma töreni gerçekleştirilen Aydın Tekstil arazisine da değinin Başkan Çerçioğlu "Aydın Tekstil'i biliyorsunuz. Sizlerin vergileriyle kamulaştırdık, vatandaşımıza sorduk ve vatandaşımız ne istediyse onu yaptık. Başka amaçlarla kullanılmasına vicdanımız el vermediği için kamulaştırdık. Sandıktan da yüzde 99.9 yeşil alan olarak kalması sonucu çıktı. Gelecek nesillerimiz, çocuklarımız için içerisindeki bin ağacın yanına bin ağaç da biz dikeceğiz. 177 dönümlük yeşil alanı geleceğimize armağan ettik. Bu konuda verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Başkan Çerçioğlu "Ben her zaman sosyal belediyecilikten yanayım. Aydın'da hiç kimse soğuktan üşümez, karnı aç yatağa girmez. Çünkü Aydın Büyükşehir belediyesi var. Hiçbir vatandaşımızı namerde muhtaç etmedik, etmeyiz de. Sürekli vatandaşlarımızın yanındayız" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu, tüm Efeler halkını da misafirleriyle birlikte 31 Mart akşamı saat 21'de Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan "Bahar Buluşması"na davet etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Zeybek Parkı'nın açılışında konuşma yaptı. Başkan Çerçioğlu'nun Aydın'da başarıyla uyguladığı sosyal belediyeciliği ve Aydın'a yeşil alanlar kazandırmasını öven Kaya "Birileri beton ormanları dikiyor, birileri de yeşil ormanlar açıyor. Birileri ocaklar söndürüyor, tencerede taş kaynatmamıza sebep oluyor; birileri de yoksulun kapısını çalıp üreten kadının ürettiklerine sahip çıkıyor" dedi.

Efeler Belediyesi'nde Mehmet Fatih Atay'la yola devam edeceklerini söyleyen Kaya "Efeler Belediyesi'nde bizler koltuk sevdalılarıyla değil Efeler sevdalılarıyla yol gideceğiz. Efeler ilçesinde 'Ben yoksam parti yok, ben yoksam gelecek yok' diyenlerle değil memleket sevdasıyla, Aydın aşkıyla yola devam edenlerle devam edeceğiz. Aydın'ın tüm ilçelerinde yeniden ve yeniden vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Biz Özlem'e sevdalıyız, Özlem Aydın'a sevdalı, Aydın Türkiye'ye sevdalı. Aydın'ın Özlem'ini ve Efeler'in Fatih'ini sizlere emanet ediyorum" diye konuştu.

Yıldırım Kaya "8 Mart'ta Aydın'ın Topuklu Efe'siyle gurur duyduk" ifadesini kullanırken "İki gün önce Elazığ'daydım. Ağın ilçesinin kadın belediye başkan adayımız, Aydın'ın Topuklu Efesi Özlem Çerçioğlu'ndan cesaret alarak belediye başkan adayı olduğunu söyledi. Ben de ona Özlem Başkan'ın dost elini, kadın elini uzatacağını söyledim" sözlerini kullanıp hem CHP Ağın Belediye Başkanı Samiye Genç'i hem de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu vatandaşlara emanet etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Zeybek Mahallesi'ne kazandırdığı Zeybek Parkı'na Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 265 adet ağaç ve ağaç grubu dikildi. 5 bin 250 metrekarelik alanda 1 kilometrelik yürüyüş ve koşu yolunun yanı sıra çocukların ve yetişkinlerin keyifli vakit geçirebilmeleri için çocuk oyun grubu, fitness aletleri, satranç takımı ve oturma alanları da yapıldı.

Parkın açılışı Başkan Çerçioğlu ve CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, ilçe yöneticileri, muhtarlar tarafından yapıldı.