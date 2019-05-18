Başkan Cengiz şoförlerin sorunlarını Bakan Selçuk'a iletti

Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u Ankara'da makamında ziyaret ederek şoför esnafının sorunlarını dile getirdi.

AK Parti Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş ile birlikte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u makamında ziyaret eden Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, şoför esnafının sorunları hakkında Bakan Selçuk'a bilgi verdi

Ziyareti değerlendiren Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, kendilerini makamında kabul eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür ederek, “Sayın bakanımıza bizleri kabul ettiğinden ve sorunlarımızla yakından ilgilenmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak her geçen gün kaliteli ve güvenli taşımacılığı tesis etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi. Yaptıkları işin zor ve risk taşıdığını belirten Cengiz, Didim'in Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden biri olduğunu söyledi. Oda Başkanı Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu güzel kentimizin ulaşım hizmetini büyük bir disiplin ve özveri ile yürüten meslektaşlarımızın ve şerefli mesleğimizin asil birer neferi olarak mesleğimiz ilkelerine uygun bir şekilde hizmet vermeye yardımcı oluyoruz” dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise ziyaretlerinden dolayı AK Parti Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş ile iki oda başkanına teşekkür ederek, sorunların çözümü konusunda şoför esnafına yardımcı olacaklarının sözünü verdi. Bakanlık olarak şoför esnafına yönelik istihdam teşvikleri ile ilgili çalışma yürüttüklerini kaydeden Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan istihdam seferberliği ve teşviklerden şoför esnafının da faydalanması gerektiğini söyledi.