Başkan Çerçioğlu, 23 Nisan Resim Yarışması'nın ödüllerini verdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' temalı yarışmada kendi yaş gruplarında birinci olan çocuklara armağanlarını verdi. Çocukları tebrik eden Başkan Çerçioğlu, başarılarının devamını diledi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmada bisiklet ödülü kazanan Ekrem Çiftçi İlkokulu'ndan Elif Şevval Bakırcı'ya, tablet ödülü kazanan Feride Reşit Kalkan Ortaokulu'ndan Doruk Efe Teker'e ve yine bisiklet ödülünü kazanan Mustafa Kiriş Ortaokulu'ndan Ela Turgut'a ödülleri Başkan Çerçioğlu tarafından verildi. Yarışmada ayrıca ilkokul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflardan dereceye girecek ilk 10 öğrenciye bisiklet armağan edilecek. Yarışmaya katılan ilkokul öğrencilerini resme teşvik etmek için de malzemeli resim çantası armağan edilecek. Bunun yanında ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinden dereceye giren ilk beş öğrenciye tablet, ikinci beş öğrenciye ise bisiklet, ayrıca yarışmaya katılan ortaokul öğrencilerine satranç takımı armağan edilecek.

Başkan Çerçioğlu yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik edip tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.