Başkan Çerçioğlu: "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, tüm dünyada kadınların eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür. Bu özel gün, bizlere kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta hak ettikleri yere gelmeleri için verilen mücadeleleri hatırlatır. Ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün, kadınların özgürlük mücadelesi için canlarını verdikleri gün olduğu da unutulmamalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Kadınlarımızın toplumsal hayatta yeni bir ruh kazanmaları için çalışmalıyız' sözüyle ifade ettiği gibi, kadınlarımızın toplumda hak ettiği yeri alması için mücadele etmeliyiz. Atatürk'ün kadın hakları konusundaki reformları, Türk kadınlarının tarihte elde ettiği en büyük kazanımlardan biridir. Kadınların iş gücüne katılmalarını sağladığımız projelerimizle, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek oluyoruz. Üretmek ve mutlu bir yaşam sürmek tüm kadınlarımızın hakkıdır. Kadınların eşitliği, özgürlüğü ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. Bu mücadeleye katılan herkesi selamlıyor ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum."