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Başkan Çerçioğlu ADD Yenipazar Şubesi'nin Açılışına Katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı ve anayasa profesörü Süheyl Batum ile birlikte ADD Yenipazar Temsilciliği’nin şube olma törenine katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı ve anayasa profesörü Süheyl Batum ile birlikte ADD Yenipazar Temsilciliği'nin şube olma törenine katıldı.


Açılışta bir konuşma yapan Süheyl Batum, "Burası bizim evimiz sayılır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun da kendi evi olduğunu göstererek açılışımıza gelmesi bizi çok mutlu etti. ADD Yenipazar Şubesi'nin bulunduğu daireyi tahsis eden Ali Özer gibi Atatürkçüler, her durumda bize yardımcı olan ve yalnız bırakmayan Özlem Çerçioğlu gibi büyükşehir belediye başkanlarımız olduğu sürece el ele Atatürk Cumhuriyetini ileriye götüreceğiz" dedi.


Vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gören Başkan Çerçioğlu ve Süheyl Batum'a ADD Yenipazar Şube Başkanı Deniz Karadeniz tarafından günün anısına istiridye kabuğundan yapılma elişi bir armağan da verildi.

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