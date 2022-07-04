Başkan Çerçioğlu, Alevi Kültür Dernekleri'ni ağırladı

Alevi kültür derneklerinin yöneticileri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Söke Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya, Nazilli Alevi Kültür Derneği Başkanı Halit Civlez, Ortaklar Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Ekber Sarıkaya, Köşk Alevi Kültür Derneği Başkanı Yasin Koçak ile Uzundere Alevi Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Yıldız hazır bulundu. Ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Ali Çankır da yer aldı.

Dernek başkanları ziyarette Başkan Çerçioğlu'nu yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ederken Başkan Çerçioğlu da dernek başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.